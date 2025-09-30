دليل الشركات
Angel One
Angel One مدير منتج الرواتب في Greater Bengaluru

يبلغ مجموع حزمة تعويض مدير منتج in Greater Bengaluru الوسطية في Angel One ₹2.51M لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Angel One. آخر تحديث: 9/30/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Angel One
Product Manager
Bengaluru, KA, India
إجمالي سنوي
₹2.51M
المستوى
Associate Product Manager
الراتب الأساسي
₹2.51M
Stock (/yr)
₹0
مكافأة
₹0
سنوات العمل بالشركة
1 سنة
سنوات الخبرة
2 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Angel One?

₹13.95M

أحدث الرواتب المرسلة
إضافةإضافة راتبإضافة تعويض

الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
الأسئلة الشائعة

El paquet salarial més alt reportat per a un مدير منتج a Angel One in Greater Bengaluru és una compensació total anual de ₹12,672,627. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Angel One per al rol de مدير منتج in Greater Bengaluru és ₹3,509,706.

