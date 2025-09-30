دليل الشركات
Angel One
  • الرواتب
  • عالم بيانات

  • جميع رواتب عالم بيانات

  • Greater Bengaluru

Angel One عالم بيانات الرواتب في Greater Bengaluru

يبلغ مجموع حزمة تعويض عالم بيانات in Greater Bengaluru الوسطية في Angel One ₹6.8M لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Angel One. آخر تحديث: 9/30/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Angel One
Staff Data Scientist
Bengaluru, KA, India
إجمالي سنوي
₹6.8M
المستوى
T3
الراتب الأساسي
₹6.07M
Stock (/yr)
₹0
مكافأة
₹728K
سنوات العمل بالشركة
0 سنوات
سنوات الخبرة
9 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Angel One?

₹13.95M

أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
الأسئلة الشائعة

موارد أخرى