Andrews Cooper مهندس ميكانيكي الرواتب في Greater Seattle Area

يبلغ مجموع حزمة تعويض مهندس ميكانيكي in Greater Seattle Area الوسطية في Andrews Cooper $138K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Andrews Cooper. آخر تحديث: 11/5/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Andrews Cooper
Senior Mechanical Engineer
Bothell, WA
إجمالي سنوي
$138K
المستوى
L3
الراتب الأساسي
$133K
Stock (/yr)
$0
مكافأة
$5K
سنوات العمل بالشركة
7 سنوات
سنوات الخبرة
8 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Andrews Cooper?
أحدث الرواتب المرسلة
إضافةإضافة راتبإضافة تعويض

الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس ميكانيكي في Andrews Cooper in Greater Seattle Area تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $157,500. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Andrews Cooper لوظيفة مهندس ميكانيكي in Greater Seattle Area هو $137,000.

