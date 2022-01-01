دليل الشركات
Anaplan
تعمل هنا؟ اطلب شركتك

Anaplan الرواتب

تتراوح رواتب Anaplan من $73,630 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب موظف توظيف في الحد الأدنى إلى $346,725 لمنصب مدير هندسة البرمجيات في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في Anaplan. آخر تحديث: 8/31/2025

$160K

احصل على راتبك المستحق، لا تُستغل

لقد تفاوضنا على آلاف العروض وحققنا بانتظام زيادات تتجاوز 30 ألف دولار (وأحياناً أكثر من 300 ألف دولار). احصل على التفاوض لراتبك أو احصل على مراجعة سيرتك الذاتية من قبل الخبراء الحقيقيين - المُوظِّفين الذين يقومون بذلك يومياً.

مهندس برمجيات
P2 $81.2K
P3 $111K
P4 $159K

مهندس برمجيات متكامل

مهندس حلول
Median $168K
مدير منتج
Median $132K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
الموارد البشرية
Median $344K
المبيعات
Median $250K
محلل أعمال
$262K
خدمة العملاء
$98.5K
نجاح العملاء
$281K
عالم بيانات
$116K
أخصائي تكنولوجيا معلومات
$138K
عمليات التسويق
$89.2K
مصمم منتجات
$270K
مدير مشروع
$154K
موظف توظيف
$73.6K
مدير هندسة البرمجيات
$347K
مدير برنامج تقني
$239K
لا تجد مسماك الوظيفي؟

ابحث عن جميع الرواتب في صفحة التعويضات أو أضف راتبك للمساعدة في إلغاء قفل الصفحة.


جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
RSU

في Anaplan، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (6.25% ربع سنوي)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (6.25% ربع سنوي)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (6.25% ربع سنوي)

لديك سؤال؟ اسأل المجتمع.

زر مجتمع ليفلز.فاي للتفاعل مع الموظفين من مختلف الشركات، والحصول على نصائح مهنية، والمزيد.

زر الآن!

الأسئلة الشائعة

Didžiausią atlyginimą Anaplan gauna مدير هندسة البرمجيات at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $346,725. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Anaplan yra $156,545.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Anaplan

الشركات ذات الصلة

  • Box
  • Broadcom
  • Palo Alto Networks
  • Splunk
  • Pure Storage
  • مشاهدة جميع الشركات ➜

موارد أخرى