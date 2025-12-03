دليل الشركات
AmWINS Group
  • الرواتب
  • محلل أعمال

  • جميع رواتب محلل أعمال

AmWINS Group محلل أعمال الرواتب

يتراوح متوسط إجمالي تعويض محلل أعمال in United States في AmWINS Group من $73.8K إلى $105K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في AmWINS Group. آخر تحديث: 12/3/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$84.6K - $99K
United States
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$73.8K$84.6K$99K$105K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

ما هي المستويات المهنية في AmWINS Group?

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة محلل أعمال في AmWINS Group in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $105,300. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في AmWINS Group لوظيفة محلل أعمال in United States هو $73,800.

موارد أخرى

