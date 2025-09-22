دليل الشركات
يتراوح متوسط إجمالي تعويض مهندس حلول in United States في Amperity من $160K إلى $228K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Amperity. آخر تحديث: 9/22/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$182K - $216K
United States
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$160K$182K$216K$228K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

$160K

جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
Option

في Amperity، Options تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)



موارد أخرى