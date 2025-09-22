دليل الشركات
Amperity
Amperity خدمة العملاء الرواتب

يتراوح متوسط إجمالي تعويض خدمة العملاء in United States في Amperity من $147K إلى $214K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Amperity. آخر تحديث: 9/22/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$169K - $192K
United States
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$147K$169K$192K$214K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

$160K

جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
Option

في Amperity، Options تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)



الأسئلة الشائعة

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste خدمة العملاء chez Amperity in United States s'élève à une rémunération totale annuelle de $213,875. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Amperity pour le poste خدمة العملاء in United States est de $146,813.

