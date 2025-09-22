يتراوح تعويض مهندس برمجيات in United States في Ampere Computing من $170K لكل year لمستوى L6 إلى $275K لكل year لمستوى L8. يبلغ مجموع حزمة التعويض in United States الوسطية yearياً $198K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Ampere Computing. آخر تحديث: 9/22/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
L6
$170K
$142K
$17K
$11.3K
L7
$156K
$129K
$0
$26.5K
L8
$275K
$187K
$45.7K
$42.7K
L9
$ --
$ --
$ --
$ --
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
|لم يتم العثور على رواتب
