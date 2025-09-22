يتراوح تعويض مهندس أجهزة in United States في Ampere Computing من $189K لكل year لمستوى L6 إلى $364K لكل year لمستوى L9. يبلغ مجموع حزمة التعويض in United States الوسطية yearياً $196K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Ampere Computing. آخر تحديث: 9/22/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
L6
$189K
$165K
$0
$23.5K
L7
$172K
$148K
$12.5K
$11.5K
L8
$239K
$191K
$20.4K
$27.5K
L9
$364K
$227K
$92.5K
$44.5K
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
