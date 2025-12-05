دليل الشركات
Amica Insurance
يتراوح متوسط إجمالي تعويض محلل بيانات in United States في Amica Insurance من $98.4K إلى $140K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Amica Insurance. آخر تحديث: 12/5/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$113K - $132K
United States
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$98.4K$113K$132K$140K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

ما هي المستويات المهنية في Amica Insurance?

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة محلل بيانات في Amica Insurance in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $140,400. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Amica Insurance لوظيفة محلل بيانات in United States هو $98,400.

موارد أخرى

