Amgen مهندس برمجيات الرواتب في Tampa-St. Pete (Sarasota) Area

يتراوح تعويض مهندس برمجيات in Tampa-St. Pete (Sarasota) Area في Amgen من $108K لكل year لمستوى L3 إلى $152K لكل year لمستوى L5. يبلغ مجموع حزمة التعويض in Tampa-St. Pete (Sarasota) Area الوسطية yearياً $129K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Amgen. آخر تحديث: 9/30/2025

متوسط التعويض حسب المستوى
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
L3
(المستوى المبتدئ)
$108K
$104K
$0
$3.5K
L4
$112K
$102K
$500
$9.4K
L5
$152K
$124K
$10K
$17.5K
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

احصل على راتبك المستحق، لا تُستغل

لقد تفاوضنا على آلاف العروض وحققنا بانتظام زيادات تتجاوز 30 ألف دولار (وأحياناً أكثر من 300 ألف دولار). احصل على التفاوض لراتبك أو احصل على مراجعة سيرتك الذاتية من قبل الخبراء الحقيقيين - المُوظِّفين الذين يقومون بذلك يومياً.

أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
رواتب التدريب

جدول الاستحقاق

0%

سنة 1

33%

سنة 2

33%

سنة 3

34%

سنة 4

نوع الأسهم
RSU

في Amgen، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 0% يستحق في 1st-سنة (0.00% سنوياً)

  • 33% يستحق في 2nd-سنة (33.00% سنوياً)

  • 33% يستحق في 3rd-سنة (33.00% سنوياً)

  • 34% يستحق في 4th-سنة (34.00% سنوياً)



المسميات الوظيفية المدرجة

مهندس برمجيات متكامل

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في Amgen in Tampa-St. Pete (Sarasota) Area تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $153,000. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Amgen لوظيفة مهندس برمجيات in Tampa-St. Pete (Sarasota) Area هو $125,000.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Amgen

