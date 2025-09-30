يتراوح تعويض مهندس برمجيات in Tampa-St. Pete (Sarasota) Area في Amgen من $108K لكل year لمستوى L3 إلى $152K لكل year لمستوى L5. يبلغ مجموع حزمة التعويض in Tampa-St. Pete (Sarasota) Area الوسطية yearياً $129K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Amgen. آخر تحديث: 9/30/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
L3
$108K
$104K
$0
$3.5K
L4
$112K
$102K
$500
$9.4K
L5
$152K
$124K
$10K
$17.5K
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
0%
سنة 1
33%
سنة 2
33%
سنة 3
34%
سنة 4
في Amgen، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:
0% يستحق في 1st-سنة (0.00% سنوياً)
33% يستحق في 2nd-سنة (33.00% سنوياً)
33% يستحق في 3rd-سنة (33.00% سنوياً)
34% يستحق في 4th-سنة (34.00% سنوياً)
