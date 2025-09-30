يتراوح تعويض مهندس برمجيات in San Francisco Bay Area في Amgen من $206K لكل year لمستوى L5 إلى $254K لكل year لمستوى L6. يبلغ مجموع حزمة التعويض in San Francisco Bay Area الوسطية yearياً $212K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Amgen. آخر تحديث: 9/30/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
$201K
$155K
$21.5K
$24.5K
L6
$254K
$192K
$19.1K
$43K
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
|لم يتم العثور على رواتب
0%
سنة 1
33%
سنة 2
33%
سنة 3
34%
سنة 4
في Amgen، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:
0% يستحق في 1st-سنة (0.00% سنوياً)
33% يستحق في 2nd-سنة (33.00% سنوياً)
33% يستحق في 3rd-سنة (33.00% سنوياً)
34% يستحق في 4th-سنة (34.00% سنوياً)
