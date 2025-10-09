يتراوح تعويض مهندس برمجيات in Greater Los Angeles Area في Amgen من $110K لكل year لمستوى L3 إلى $275K لكل year لمستوى L6. يبلغ مجموع حزمة التعويض in Greater Los Angeles Area الوسطية yearياً $180K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Amgen. آخر تحديث: 10/9/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
L3
$110K
$94.3K
$7.2K
$8.4K
L4
$145K
$121K
$8.4K
$15.6K
L5
$189K
$149K
$15.1K
$24.3K
L6
$270K
$193K
$28.2K
$48.4K
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
|لم يتم العثور على رواتب
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
0%
سنة 1
33%
سنة 2
33%
سنة 3
34%
سنة 4
في Amgen، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:
0% يستحق في 1st-سنة (0.00% سنوياً)
33% يستحق في 2nd-سنة (33.00% سنوياً)
33% يستحق في 3rd-سنة (33.00% سنوياً)
34% يستحق في 4th-سنة (34.00% سنوياً)
المسميات الوظيفية المدرجةإضافة مسمى وظيفي جديد