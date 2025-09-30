دليل الشركات
Amgen عالم بيانات الرواتب في Greater Los Angeles Area

يتراوح تعويض عالم بيانات in Greater Los Angeles Area في Amgen من $96.7K لكل year لمستوى L3 إلى $218K لكل year لمستوى L6. يبلغ مجموع حزمة التعويض in Greater Los Angeles Area الوسطية yearياً $139K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Amgen. آخر تحديث: 9/30/2025

متوسط التعويض حسب المستوى
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
L3
$96.7K
$91.5K
$0
$5.2K
L4
$126K
$116K
$2.7K
$7.8K
L5
$164K
$137K
$8.1K
$19K
L6
$218K
$182K
$7.5K
$28.5K
$160K

أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
جدول الاستحقاق

0%

سنة 1

33%

سنة 2

33%

سنة 3

34%

سنة 4

نوع الأسهم
RSU

في Amgen، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 0% يستحق في 1st-سنة (0.00% سنوياً)

  • 33% يستحق في 2nd-سنة (33.00% سنوياً)

  • 33% يستحق في 3rd-سنة (33.00% سنوياً)

  • 34% يستحق في 4th-سنة (34.00% سنوياً)



الأسئلة الشائعة

La compensación total anual mediana reportada en Amgen para el puesto de عالم بيانات in Greater Los Angeles Area es $143,000.

