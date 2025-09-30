يتراوح تعويض عالم بيانات in Greater Los Angeles Area في Amgen من $96.7K لكل year لمستوى L3 إلى $218K لكل year لمستوى L6. يبلغ مجموع حزمة التعويض in Greater Los Angeles Area الوسطية yearياً $139K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Amgen. آخر تحديث: 9/30/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
L3
$96.7K
$91.5K
$0
$5.2K
L4
$126K
$116K
$2.7K
$7.8K
L5
$164K
$137K
$8.1K
$19K
L6
$218K
$182K
$7.5K
$28.5K
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
0%
سنة 1
33%
سنة 2
33%
سنة 3
34%
سنة 4
في Amgen، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:
0% يستحق في 1st-سنة (0.00% سنوياً)
33% يستحق في 2nd-سنة (33.00% سنوياً)
33% يستحق في 3rd-سنة (33.00% سنوياً)
34% يستحق في 4th-سنة (34.00% سنوياً)