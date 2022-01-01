دليل الشركات
American Tower
American Tower الرواتب

تتراوح رواتب American Tower من $34,053 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب مدير مشروع في الحد الأدنى إلى $222,408 لمنصب مدير هندسة البرمجيات في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في American Tower. آخر تحديث: 9/11/2025

$160K

مهندس أجهزة
$106K
مدير مشروع
$34.1K
مهندس برمجيات
$199K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

مدير هندسة البرمجيات
$222K
جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
RSU

في American Tower، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (25.00% سنوياً)

الأسئلة الشائعة

أعلى وظيفة أجراً في American Tower هي مدير هندسة البرمجيات at the Common Range Average level بتعويض إجمالي سنوي قدره $222,408. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في American Tower هو $152,263.

موارد أخرى