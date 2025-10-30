يتراوح تعويض عالم بيانات in United States في American Airlines من $100K لكل year لمستوى L3 إلى $127K لكل year لمستوى L4. يبلغ مجموع حزمة التعويض in United States الوسطية yearياً $120K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في American Airlines. آخر تحديث: 10/30/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$100K
$99K
$0
$1.3K
L4
$127K
$127K
$0
$250
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
|لم يتم العثور على رواتب
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***