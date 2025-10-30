دليل الشركات
American Airlines
  • الرواتب
  • محلل بيانات

  • جميع رواتب محلل بيانات

American Airlines محلل بيانات الرواتب

يتراوح تعويض محلل بيانات in United States في American Airlines من $86.5K لكل year لمستوى L3 إلى $103K لكل year لمستوى L4. يبلغ مجموع حزمة التعويض in United States الوسطية yearياً $93K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في American Airlines. آخر تحديث: 10/30/2025

متوسط التعويض حسب المستوى
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$86.5K
$86.5K
$0
$0
L4
$103K
$103K
$0
$0
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
ما هي المستويات المهنية في American Airlines?

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة محلل بيانات في American Airlines in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $112,000. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في American Airlines لوظيفة محلل بيانات in United States هو $93,000.

