أعلى حزمة راتب لوظيفة محلل أعمال في American Airlines in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $114,500. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.