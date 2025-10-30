يتراوح تعويض محلل أعمال in United States في American Airlines من $83.8K لكل year لمستوى L2 إلى $108K لكل year لمستوى L4. يبلغ مجموع حزمة التعويض in United States الوسطية yearياً $109K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في American Airlines. آخر تحديث: 10/30/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
L2
$83.8K
$82.5K
$0
$1.3K
L3
$101K
$100K
$0
$300
L4
$108K
$107K
$0
$1.4K
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
