Amer Sports
Amer Sports مصمم جرافيك الرواتب

يتراوح متوسط إجمالي تعويض مصمم جرافيك in United States في Amer Sports من $72.1K إلى $102K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Amer Sports. آخر تحديث: 12/3/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$81.9K - $97K
United States
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$72.1K$81.9K$97K$102K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

ما هي المستويات المهنية في Amer Sports?

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مصمم جرافيك في Amer Sports in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $102,350. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Amer Sports لوظيفة مصمم جرافيك in United States هو $72,090.

موارد أخرى

