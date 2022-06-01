دليل الشركات
Amentum
Amentum الرواتب

تتراوح رواتب Amentum من $78,605 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب مدير المرافق في الحد الأدنى إلى $174,125 لمنصب خدمة العملاء في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في Amentum. آخر تحديث: 9/2/2025

$160K

مهندس برمجيات
Median $80K

مهندس برمجيات الإنتاج

محلل بيانات
Median $128K
مهندس ميكانيكي
Median $100K

خدمة العملاء
$174K
مدير المرافق
$78.6K
محلل مالي
$114K
مهندس أجهزة
$133K
أخصائي تكنولوجيا معلومات
$105K
مدير برنامج
$129K
مدير مشروع
$113K
محلل أمن سيبراني
$171K
الأسئلة الشائعة

The highest paying role reported at Amentum is خدمة العملاء at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $174,125. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Amentum is $114,425.

