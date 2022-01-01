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Amdocs
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Amdocs المزايا

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تأمين وصحة وعافية
  • Health Insurance

  • Employee Assistance Program

  • Dental Insurance

  • Vision Insurance

  • Life Insurance

  • Accidental death and dismemberment (AD&D) Insurance

  • Disability Insurance

  • PTO (Vacation / Personal Days)

    Unlimited

  • Maternity Leave

  • Paternity Leave

    • المنزل
  • Remote Work

    • مالي وتقاعد
  • 401k

  • Employee Stock Purchase Program (ESPP)

    • أخرى
  • Donation Match

  • Volunteer Time Off

    • وظائف مميزة

      لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Amdocs

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