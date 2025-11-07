دليل الشركات
Amazon

محلل أعمال المستوى

Business Analyst II

المستويات في Amazon

مقارنة المستويات
  1. Business Analyst IL4
  2. Business Analyst IIL5
  3. Business Analyst IIIL6
    4. عرض 2 مستويات أكثر
المتوسط سنوي إجمالي التعويضات
$134,767
الراتب الأساسي
$105,952
منح الأسهم ()
$24,755
المكافآت
$4,060

أحدث المرتبات المقدمة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
