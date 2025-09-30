دليل الشركات
Altice USA
Altice USA مهندس برمجيات الرواتب في New York City Area

يبلغ مجموع حزمة تعويض مهندس برمجيات in New York City Area الوسطية في Altice USA $158K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Altice USA. آخر تحديث: 9/30/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Altice USA
Senior Data Engineer
New York, NY
إجمالي سنوي
$158K
المستوى
Senior
الراتب الأساسي
$158K
Stock (/yr)
$0
مكافأة
$0
سنوات العمل بالشركة
0 سنوات
سنوات الخبرة
8 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Altice USA?

$160K

أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
الأسئلة الشائعة

ለمهندس برمجيات በAltice USA in New York City Area የሪፖርት ተደርጎ ከፍተኛ ክፍያ የተደረገው ፓኬጅ የ$207,000 ዓመታዊ አጠቃላይ ክፍያ ደርሷል። ይህ መሰረታዊ ደመወዝ እንዲሁም ማንኛውም ሊኖር የሚችል አክሲዮን ክፍያ እና ቦነሶችን ያካትታል።
በAltice USA ለمهندس برمجيات ሚና in New York City Area የተሪፖርት ሆነ አማካይ ዓመታዊ አጠቃላይ ክፍያ $157,500 ነው።

موارد أخرى