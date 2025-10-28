دليل الشركات
يبلغ مجموع حزمة تعويض مدير هندسة البرمجيات in United States الوسطية في Alteryx $237K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Alteryx. آخر تحديث: 10/28/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Alteryx
Software Engineering Manager
Denver, CO
إجمالي سنوي
$237K
المستوى
L3
الراتب الأساسي
$189K
Stock (/yr)
$0
مكافأة
$48K
سنوات العمل بالشركة
5-10 سنوات
سنوات الخبرة
5-10 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Alteryx?
أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
جدول الاستحقاق

33.3%

سنة 1

33.3%

سنة 2

33.4%

سنة 3

نوع الأسهم
RSU

في Alteryx، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 3 سنة:

  • 33.3% يستحق في 1st-سنة (33.30% سنوياً)

  • 33.3% يستحق في 2nd-سنة (33.30% سنوياً)

  • 33.4% يستحق في 3rd-سنة (33.40% سنوياً)



الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مدير هندسة البرمجيات في Alteryx in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $418,000. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Alteryx لوظيفة مدير هندسة البرمجيات in United States هو $278,300.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Alteryx

موارد أخرى