Alteryx
  • الرواتب
  • مهندس برمجيات

  • جميع رواتب مهندس برمجيات

  • Greater Bengaluru

Alteryx مهندس برمجيات الرواتب في Greater Bengaluru

يتراوح تعويض مهندس برمجيات in Greater Bengaluru في Alteryx من ₹2.28M لكل year لمستوى Associate Software Engineer إلى ₹7.04M لكل year لمستوى Lead Software Engineer. يبلغ مجموع حزمة التعويض in Greater Bengaluru الوسطية yearياً ₹4.23M. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Alteryx. آخر تحديث: 9/30/2025

متوسط التعويض حسب المستوى
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
Associate Software Engineer
(المستوى المبتدئ)
₹2.28M
₹1.84M
₹261K
₹183K
Software Engineer
₹3.41M
₹2.66M
₹511K
₹236K
Senior Software Engineer
₹6.25M
₹4.75M
₹1.28M
₹220K
Lead Software Engineer
₹7.04M
₹5.91M
₹773K
₹361K
₹13.94M

أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
رواتب التدريب

جدول الاستحقاق

33.3%

سنة 1

33.3%

سنة 2

33.4%

سنة 3

نوع الأسهم
RSU

في Alteryx، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 3 سنة:

  • 33.3% يستحق في 1st-سنة (33.30% سنوياً)

  • 33.3% يستحق في 2nd-سنة (33.30% سنوياً)

  • 33.4% يستحق في 3rd-سنة (33.40% سنوياً)



المسميات الوظيفية المدرجة

مهندس برمجيات الواجهة الخلفية

مهندس برمجيات متكامل

الأسئلة الشائعة

Alteryx in Greater Bengaluruمهندس برمجيات职位的最高薪酬套餐为年度总薪酬₹7,876,023。
Alteryx in Greater Bengaluruمهندس برمجيات职位的年度总薪酬中位数为₹3,912,781。

