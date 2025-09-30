يتراوح تعويض مهندس برمجيات in Greater Bengaluru في Alteryx من ₹2.28M لكل year لمستوى Associate Software Engineer إلى ₹7.04M لكل year لمستوى Lead Software Engineer. يبلغ مجموع حزمة التعويض in Greater Bengaluru الوسطية yearياً ₹4.23M. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Alteryx. آخر تحديث: 9/30/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
Associate Software Engineer
₹2.28M
₹1.84M
₹261K
₹183K
Software Engineer
₹3.41M
₹2.66M
₹511K
₹236K
Senior Software Engineer
₹6.25M
₹4.75M
₹1.28M
₹220K
Lead Software Engineer
₹7.04M
₹5.91M
₹773K
₹361K
33.3%
سنة 1
33.3%
سنة 2
33.4%
سنة 3
في Alteryx، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 3 سنة:
33.3% يستحق في 1st-سنة (33.30% سنوياً)
33.3% يستحق في 2nd-سنة (33.30% سنوياً)
33.4% يستحق في 3rd-سنة (33.40% سنوياً)
