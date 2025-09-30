يبلغ مجموع تعويض مهندس برمجيات in Czech Republic في Alteryx CZK 1.86M لكل year لمستوى Senior Software Engineer. يبلغ مجموع حزمة التعويض in Czech Republic الوسطية yearياً CZK 2.02M. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Alteryx. آخر تحديث: 9/30/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
Associate Software Engineer
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Software Engineer
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Senior Software Engineer
CZK 1.86M
CZK 1.58M
CZK 177K
CZK 105K
Lead Software Engineer
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
|لم يتم العثور على رواتب
33.3%
سنة 1
33.3%
سنة 2
33.4%
سنة 3
في Alteryx، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 3 سنة:
33.3% يستحق في 1st-سنة (33.30% سنوياً)
33.3% يستحق في 2nd-سنة (33.30% سنوياً)
33.4% يستحق في 3rd-سنة (33.40% سنوياً)
