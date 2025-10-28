يتراوح تعويض مهندس برمجيات in India في Alteryx من ₹2.27M لكل year لمستوى Associate Software Engineer إلى ₹7.01M لكل year لمستوى Lead Software Engineer. يبلغ مجموع حزمة التعويض in India الوسطية yearياً ₹4.21M. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Alteryx. آخر تحديث: 10/28/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
Associate Software Engineer
₹2.27M
₹1.83M
₹260K
₹182K
Software Engineer
₹3.43M
₹2.65M
₹542K
₹237K
Senior Software Engineer
₹5.97M
₹4.6M
₹1.14M
₹227K
Lead Software Engineer
₹7.01M
₹5.88M
₹769K
₹359K
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
33.3%
سنة 1
33.3%
سنة 2
33.4%
سنة 3
في Alteryx، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 3 سنة:
33.3% يستحق في 1st-سنة (33.30% سنوياً)
33.3% يستحق في 2nd-سنة (33.30% سنوياً)
33.4% يستحق في 3rd-سنة (33.40% سنوياً)
