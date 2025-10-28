يتراوح متوسط إجمالي تعويض مستشار إداري in United States في Alteryx من $120K إلى $174K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Alteryx. آخر تحديث: 10/28/2025
متوسط إجمالي التعويضات
في Alteryx، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 3 سنة:
33.3% يستحق في 1st-سنة (33.30% سنوياً)
33.3% يستحق في 2nd-سنة (33.30% سنوياً)
33.4% يستحق في 3rd-سنة (33.40% سنوياً)