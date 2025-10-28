دليل الشركات
Alteryx
Alteryx موارد بشرية الرواتب

يتراوح متوسط إجمالي تعويض موارد بشرية in United States في Alteryx من $173K إلى $237K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Alteryx. آخر تحديث: 10/28/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$186K - $224K
United States
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$173K$186K$224K$237K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

جدول الاستحقاق

33.3%

سنة 1

33.3%

سنة 2

33.4%

سنة 3

نوع الأسهم
RSU

في Alteryx، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 3 سنة:

  • 33.3% يستحق في 1st-سنة (33.30% سنوياً)

  • 33.3% يستحق في 2nd-سنة (33.30% سنوياً)

  • 33.4% يستحق في 3rd-سنة (33.40% سنوياً)



الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة موارد بشرية في Alteryx in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $236,640. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Alteryx لوظيفة موارد بشرية in United States هو $173,400.

