Alteryx
Alteryx نجاح العملاء الرواتب

يتراوح متوسط إجمالي تعويض نجاح العملاء in India في Alteryx من ₹2.1M إلى ₹2.99M لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Alteryx. آخر تحديث: 10/28/2025

متوسط إجمالي التعويضات

₹2.4M - ₹2.81M
India
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
₹2.1M₹2.4M₹2.81M₹2.99M
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

جدول الاستحقاق

33.3%

سنة 1

33.3%

سنة 2

33.4%

سنة 3

نوع الأسهم
RSU

في Alteryx، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 3 سنة:

  • 33.3% يستحق في 1st-سنة (33.30% سنوياً)

  • 33.3% يستحق في 2nd-سنة (33.30% سنوياً)

  • 33.4% يستحق في 3rd-سنة (33.40% سنوياً)



الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة نجاح العملاء في Alteryx in India تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره ₹2,991,697. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Alteryx لوظيفة نجاح العملاء in India هو ₹2,096,745.

