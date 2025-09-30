دليل الشركات
ALTEN
  • الرواتب
  • مهندس برمجيات

  • جميع رواتب مهندس برمجيات

  • Canada

ALTEN مهندس برمجيات الرواتب في Canada

يتراوح تعويض مهندس برمجيات in Canada في ALTEN من CA$85.6K لكل year لمستوى Software Engineer I إلى CA$91.5K لكل year لمستوى Software Engineer II. يبلغ مجموع حزمة التعويض in Canada الوسطية yearياً CA$88.4K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في ALTEN. آخر تحديث: 9/30/2025

متوسط التعويض حسب المستوى
إضافة تعويضمقارنة المستويات
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
Software Engineer I
(المستوى المبتدئ)
CA$85.6K
CA$85.6K
CA$0
CA$0
Software Engineer II
CA$91.5K
CA$91.5K
CA$0
CA$0
Senior Software Engineer
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Lead Software Engineer
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
رواتب التدريب

ما هي المستويات المهنية في ALTEN?

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في ALTEN in Canada تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره CA$103,085. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في ALTEN لوظيفة مهندس برمجيات in Canada هو CA$88,382.

