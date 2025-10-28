يتراوح تعويض مهندس برمجيات in Italy في ALTEN من €26.8K لكل year لمستوى Software Engineer I إلى €35.7K لكل year لمستوى Senior Software Engineer. يبلغ مجموع حزمة التعويض in Italy الوسطية yearياً €29.6K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في ALTEN. آخر تحديث: 10/28/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
Software Engineer I
€26.8K
€26.8K
€0
€0
Software Engineer II
€32.2K
€32.2K
€0
€0
Senior Software Engineer
€35.7K
€35.7K
€0
€0
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
|لم يتم العثور على رواتب
