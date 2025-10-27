دليل الشركات
AlphaSense
تعمل هنا؟ اطلب شركتك
    Levels FYI Logo
  • الرواتب
  • مدير هندسة البرمجيات

  • جميع رواتب مدير هندسة البرمجيات

AlphaSense مدير هندسة البرمجيات الرواتب

عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في AlphaSense. آخر تحديث: 10/27/2025

متوسط إجمالي التعويضات

₹4.4M - ₹5.33M
India
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
₹4.06M₹4.4M₹5.33M₹5.67M
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

نحتاج فقط إلى 1 المزيد من مدير هندسة البرمجيات المساهمات في AlphaSense لفتح المحتوى!

ادع أصدقاءك ومجتمعك لإضافة الرواتب بشكل مجهول في أقل من 60 ثانية. المزيد من البيانات يعني رؤى أفضل للباحثين عن عمل مثلك ولمجتمعنا!

💰 عرض الكل الرواتب

💪 ساهم راتبك

Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.73M
Stripe logo
+₹1.74M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
Don't get lowballed

جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

في AlphaSense، منح الأسهم/حقوق الملكية تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)



احصل على الرواتب الموثقة في بريدك الإلكتروني

اشترك في العروض مدير هندسة البرمجيات الموثقة.ستحصل على تفصيل تفاصيل التعويضات عبر البريد الإلكتروني. اعرف المزيد

هذا الموقع محمي بواسطة ريكابتشا وسياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة بجوجل تنطبق.

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مدير هندسة البرمجيات في AlphaSense in India تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره ₹5,673,824. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في AlphaSense لوظيفة مدير هندسة البرمجيات in India هو ₹4,059,719.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ AlphaSense

الشركات ذات الصلة

  • LeverX
  • Brandt Information Services
  • Arcesium
  • SoftServe
  • MRI Software
  • مشاهدة جميع الشركات ➜

موارد أخرى