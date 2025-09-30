دليل الشركات
تعمل هنا؟ اطلب شركتك
AlphaSense مهندس برمجيات الرواتب في Finland

يبلغ مجموع حزمة تعويض مهندس برمجيات in Finland الوسطية في AlphaSense €72.3K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في AlphaSense. آخر تحديث: 9/30/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
AlphaSense
Quality Assurance (QA) Software Engineer
Helsinki, ES, Finland
إجمالي سنوي
€72.3K
المستوى
L3
الراتب الأساسي
€67.6K
Stock (/yr)
€4.7K
مكافأة
€0
سنوات العمل بالشركة
0 سنوات
سنوات الخبرة
7 سنوات
ما هي المستويات المهنية في AlphaSense?

€142K

أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
رواتب التدريب

جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

في AlphaSense، منح الأسهم/حقوق الملكية تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)



المسميات الوظيفية المدرجة

مهندس برمجيات الواجهة الخلفية

الأسئلة الشائعة

ለمهندس برمجيات በAlphaSense in Finland የሪፖርት ተደርጎ ከፍተኛ ክፍያ የተደረገው ፓኬጅ የ€107,190 ዓመታዊ አጠቃላይ ክፍያ ደርሷል። ይህ መሰረታዊ ደመወዝ እንዲሁም ማንኛውም ሊኖር የሚችል አክሲዮን ክፍያ እና ቦነሶችን ያካትታል።
በAlphaSense ለمهندس برمجيات ሚና in Finland የተሪፖርት ሆነ አማካይ ዓመታዊ አጠቃላይ ክፍያ €65,611 ነው።

