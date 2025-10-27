دليل الشركات
يتراوح متوسط إجمالي تعويض محلل مالي in India في AlphaSense من ₹582K إلى ₹815K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في AlphaSense. آخر تحديث: 10/27/2025

متوسط إجمالي التعويضات

₹630K - ₹733K
India
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
₹582K₹630K₹733K₹815K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

في AlphaSense، منح الأسهم/حقوق الملكية تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)



الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة محلل مالي في AlphaSense in India تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره ₹814,716. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في AlphaSense لوظيفة محلل مالي in India هو ₹581,940.

