AlphaGrep Securities
AlphaGrep Securities محلل مالي الرواتب

يبلغ مجموع حزمة تعويض محلل مالي in India الوسطية في AlphaGrep Securities ₹10.95M لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في AlphaGrep Securities. آخر تحديث: 10/27/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
AlphaGrep Securities
Analyst
Bengaluru, KA, India
إجمالي سنوي
₹10.95M
المستوى
2
الراتب الأساسي
₹4.69M
Stock (/yr)
₹0
مكافأة
₹6.26M
سنوات العمل بالشركة
2 سنوات
سنوات الخبرة
3 سنوات
ما هي المستويات المهنية في AlphaGrep Securities?
أحدث الرواتب المرسلة
الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة محلل مالي في AlphaGrep Securities in India تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره ₹14,083,301. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في AlphaGrep Securities لوظيفة محلل مالي in India هو ₹6,319,544.

