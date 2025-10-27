دليل الشركات
AlphaGrep Securities
تعمل هنا؟ اطلب شركتك
    Levels FYI Logo
  • الرواتب
  • عالم بيانات

  • جميع رواتب عالم بيانات

AlphaGrep Securities عالم بيانات الرواتب

يبلغ مجموع حزمة تعويض عالم بيانات in India الوسطية في AlphaGrep Securities ₹9.41M لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في AlphaGrep Securities. آخر تحديث: 10/27/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
AlphaGrep Securities
Data Scientist
Bengaluru, KA, India
إجمالي سنوي
₹9.41M
المستوى
L4
الراتب الأساسي
₹9.41M
Stock (/yr)
₹0
مكافأة
₹0
سنوات العمل بالشركة
0 سنوات
سنوات الخبرة
1 سنة
ما هي المستويات المهنية في AlphaGrep Securities?
Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.73M
Stripe logo
+₹1.74M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
Don't get lowballed
أحدث الرواتب المرسلة
إضافةإضافة راتبإضافة تعويض

الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
تصدير البياناتعرض الوظائف المتاحة

ساهم

احصل على الرواتب الموثقة في بريدك الإلكتروني

اشترك في العروض عالم بيانات الموثقة.ستحصل على تفصيل تفاصيل التعويضات عبر البريد الإلكتروني. اعرف المزيد

هذا الموقع محمي بواسطة ريكابتشا وسياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة بجوجل تنطبق.

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة عالم بيانات في AlphaGrep Securities in India تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره ₹13,068,538. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في AlphaGrep Securities لوظيفة عالم بيانات in India هو ₹9,407,029.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ AlphaGrep Securities

الشركات ذات الصلة

  • Cashfree
  • MD Financial Management
  • Navi
  • HDFC
  • BharatPe
  • مشاهدة جميع الشركات ➜

موارد أخرى