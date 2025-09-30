دليل الشركات
Allstate
  • India

Allstate مهندس برمجيات الرواتب في India

يتراوح تعويض مهندس برمجيات in India في Allstate من ₹984K لكل year لمستوى B1 إلى ₹2.33M لكل year لمستوى B2. يبلغ مجموع حزمة التعويض in India الوسطية yearياً ₹1.58M. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Allstate. آخر تحديث: 9/30/2025

متوسط التعويض حسب المستوى
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
A1
(المستوى المبتدئ)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
A2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
B1
₹984K
₹976K
₹0
₹7.5K
B2
₹2.33M
₹2.22M
₹0
₹108K
₹13.94M

أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
رواتب التدريب

ما هي المستويات المهنية في Allstate?

المسميات الوظيفية المدرجة

مهندس برمجيات الواجهة الخلفية

مهندس برمجيات متكامل

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في Allstate in India تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره ₹3,553,552. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Allstate لوظيفة مهندس برمجيات in India هو ₹1,578,089.

