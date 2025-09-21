دليل الشركات
يتراوح متوسط إجمالي تعويض مهندس مبيعات in United States في Alloy من $160K إلى $234K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Alloy. آخر تحديث: 9/21/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$184K - $210K
United States
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$160K$184K$210K$234K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

$160K

جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
Options

في Alloy، Options تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)

10 years post-termination exercise window.



الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس مبيعات في Alloy in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $233,640. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Alloy لوظيفة مهندس مبيعات in United States هو $160,380.

موارد أخرى