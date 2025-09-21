دليل الشركات
Allied Universal
  الرواتب
  خدمة العملاء

  جميع رواتب خدمة العملاء

Allied Universal خدمة العملاء الرواتب

يبلغ مجموع حزمة تعويض خدمة العملاء in United States الوسطية في Allied Universal $40K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Allied Universal. آخر تحديث: 9/21/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Allied Universal
Customer Service
Philadelphia, PA
إجمالي سنوي
$40K
المستوى
L1
الراتب الأساسي
$40K
Stock (/yr)
$0
مكافأة
$0
سنوات العمل بالشركة
1 سنة
سنوات الخبرة
2 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Allied Universal?

$160K

أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة خدمة العملاء في Allied Universal in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $52,000. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Allied Universal لوظيفة خدمة العملاء in United States هو $40,498.

