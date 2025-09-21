دليل الشركات
Allianz
Allianz عالم بيانات الرواتب

يبلغ مجموع حزمة تعويض عالم بيانات in United Kingdom الوسطية في Allianz £47.9K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Allianz. آخر تحديث: 9/21/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Allianz
Data Scientist
London, EN, United Kingdom
إجمالي سنوي
£47.9K
المستوى
Senior Data Scientist
الراتب الأساسي
£47.9K
Stock (/yr)
£0
مكافأة
£0
سنوات العمل بالشركة
0-1 سنوات
سنوات الخبرة
2-4 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Allianz?

£121K

أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
الأسئلة الشائعة

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een عالم بيانات bij Allianz in United Kingdom ligt op een jaarlijkse totale beloning van £67,711. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Allianz voor de عالم بيانات functie in United Kingdom is £47,344.

