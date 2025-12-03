دليل الشركات
AlayaCare
يتراوح متوسط إجمالي تعويض خدمة العملاء in Canada في AlayaCare من CA$63.3K إلى CA$86.7K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في AlayaCare. آخر تحديث: 12/3/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$49.6K - $58.8K
Canada
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$45.8K$49.6K$58.8K$62.7K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

ما هي المستويات المهنية في AlayaCare?

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة خدمة العملاء في AlayaCare in Canada تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره CA$86,720. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في AlayaCare لوظيفة خدمة العملاء in Canada هو CA$63,343.

