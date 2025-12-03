يتراوح تعويض مهندس برمجيات in United States في Alarm.com من $114K لكل year لمستوى Software Engineer I إلى $179K لكل year لمستوى Senior Software Engineer. يبلغ مجموع حزمة التعويض in United States الوسطية yearياً $148K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Alarm.com. آخر تحديث: 12/3/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
Software Engineer I
$114K
$106K
$5.5K
$2.4K
Software Engineer II
$141K
$125K
$12.9K
$3.3K
Senior Software Engineer
$179K
$150K
$23.6K
$5.6K
Technical Lead
$ --
$ --
$ --
$ --
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
|لم يتم العثور على رواتب
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
20%
سنة 1
20%
سنة 2
20%
سنة 3
20%
سنة 4
20%
سنة 5
في Alarm.com، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 5 سنة:
20% يستحق في 1st-سنة (20.00% سنوياً)
20% يستحق في 2nd-سنة (20.00% سنوياً)
20% يستحق في 3rd-سنة (20.00% سنوياً)
20% يستحق في 4th-سنة (20.00% سنوياً)
20% يستحق في 5th-سنة (20.00% سنوياً)
0%
سنة 1
40%
سنة 2
0%
سنة 3
40%
سنة 4
20%
سنة 5
في Alarm.com، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 5 سنة:
0% يستحق في 1st-سنة (NaN% في كل فترة)
40% يستحق في 2nd-سنة (40.00% سنوياً)
0% يستحق في 3rd-سنة (NaN% في كل فترة)
40% يستحق في 4th-سنة (40.00% سنوياً)
20% يستحق في 5th-سنة (20.00% سنوياً)
