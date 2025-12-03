دليل الشركات
Alarm.com
Alarm.com مدير منتجات الرواتب

يتراوح تعويض مدير منتجات in United States في Alarm.com من $108K لكل year لمستوى Product Manager I إلى $127K لكل year لمستوى Product Manager II. يبلغ مجموع حزمة التعويض in United States الوسطية yearياً $120K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Alarm.com. آخر تحديث: 12/3/2025

متوسط التعويض حسب المستوى
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
Product Manager I
$108K
$103K
$2.6K
$2.5K
Product Manager II
$127K
$120K
$4.2K
$2.3K
Senior Product Manager
$ --
$ --
$ --
$ --
Technical Lead
$ --
$ --
$ --
$ --
إضافة راتب

رواتب التدريب

جدول الاستحقاق

20%

سنة 1

20%

سنة 2

20%

سنة 3

20%

سنة 4

20%

سنة 5

نوع الأسهم
RSU

في Alarm.com، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 5 سنة:

  • 20% يستحق في 1st-سنة (20.00% سنوياً)

  • 20% يستحق في 2nd-سنة (20.00% سنوياً)

  • 20% يستحق في 3rd-سنة (20.00% سنوياً)

  • 20% يستحق في 4th-سنة (20.00% سنوياً)

  • 20% يستحق في 5th-سنة (20.00% سنوياً)

0%

سنة 1

40%

سنة 2

0%

سنة 3

40%

سنة 4

20%

سنة 5

نوع الأسهم
RSU

في Alarm.com، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 5 سنة:

  • 0% يستحق في 1st-سنة (NaN% في كل فترة)

  • 40% يستحق في 2nd-سنة (40.00% سنوياً)

  • 0% يستحق في 3rd-سنة (NaN% في كل فترة)

  • 40% يستحق في 4th-سنة (40.00% سنوياً)

  • 20% يستحق في 5th-سنة (20.00% سنوياً)



الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مدير منتجات في Alarm.com in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $134,250. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Alarm.com لوظيفة مدير منتجات in United States هو $120,000.

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/alarmcom/salaries/product-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.