يبلغ مجموع حزمة تعويض مهندس أجهزة in United States الوسطية في Alarm.com $151K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Alarm.com. آخر تحديث: 12/3/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Alarm.com
Device Engineer
West McLean, VA
إجمالي سنوي
$151K
المستوى
Senior
الراتب الأساسي
$121K
Stock (/yr)
$25K
مكافأة
$5K
سنوات العمل بالشركة
6 سنوات
سنوات الخبرة
6 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Alarm.com?
أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
جدول الاستحقاق

20%

سنة 1

20%

سنة 2

20%

سنة 3

20%

سنة 4

20%

سنة 5

نوع الأسهم
RSU

في Alarm.com، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 5 سنة:

  • 20% يستحق في 1st-سنة (20.00% سنوياً)

  • 20% يستحق في 2nd-سنة (20.00% سنوياً)

  • 20% يستحق في 3rd-سنة (20.00% سنوياً)

  • 20% يستحق في 4th-سنة (20.00% سنوياً)

  • 20% يستحق في 5th-سنة (20.00% سنوياً)

0%

سنة 1

40%

سنة 2

0%

سنة 3

40%

سنة 4

20%

سنة 5

نوع الأسهم
RSU

في Alarm.com، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 5 سنة:

  • 0% يستحق في 1st-سنة (NaN% في كل فترة)

  • 40% يستحق في 2nd-سنة (40.00% سنوياً)

  • 0% يستحق في 3rd-سنة (NaN% في كل فترة)

  • 40% يستحق في 4th-سنة (40.00% سنوياً)

  • 20% يستحق في 5th-سنة (20.00% سنوياً)



الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس أجهزة في Alarm.com in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $227,000. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Alarm.com لوظيفة مهندس أجهزة in United States هو $161,000.

