يتراوح متوسط إجمالي تعويض محلل بيانات in United States في Alarm.com من $62.3K إلى $88.9K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Alarm.com. آخر تحديث: 12/3/2025
متوسط إجمالي التعويضات
20%
سنة 1
20%
سنة 2
20%
سنة 3
20%
سنة 4
20%
سنة 5
في Alarm.com، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 5 سنة:
20% يستحق في 1st-سنة (20.00% سنوياً)
20% يستحق في 2nd-سنة (20.00% سنوياً)
20% يستحق في 3rd-سنة (20.00% سنوياً)
20% يستحق في 4th-سنة (20.00% سنوياً)
20% يستحق في 5th-سنة (20.00% سنوياً)
0%
سنة 1
40%
سنة 2
0%
سنة 3
40%
سنة 4
20%
سنة 5
في Alarm.com، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 5 سنة:
0% يستحق في 1st-سنة (NaN% في كل فترة)
40% يستحق في 2nd-سنة (40.00% سنوياً)
0% يستحق في 3rd-سنة (NaN% في كل فترة)
40% يستحق في 4th-سنة (40.00% سنوياً)
20% يستحق في 5th-سنة (20.00% سنوياً)
