يتراوح متوسط إجمالي تعويض محلل بيانات in United States في Alarm.com من $62.3K إلى $88.9K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Alarm.com. آخر تحديث: 12/3/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$71.4K - $83.6K
United States
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$62.3K$71.4K$83.6K$88.9K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

جدول الاستحقاق

20%

سنة 1

20%

سنة 2

20%

سنة 3

20%

سنة 4

20%

سنة 5

نوع الأسهم
RSU

في Alarm.com، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 5 سنة:

  • 20% يستحق في 1st-سنة (20.00% سنوياً)

  • 20% يستحق في 2nd-سنة (20.00% سنوياً)

  • 20% يستحق في 3rd-سنة (20.00% سنوياً)

  • 20% يستحق في 4th-سنة (20.00% سنوياً)

  • 20% يستحق في 5th-سنة (20.00% سنوياً)

0%

سنة 1

40%

سنة 2

0%

سنة 3

40%

سنة 4

20%

سنة 5

نوع الأسهم
RSU

في Alarm.com، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 5 سنة:

  • 0% يستحق في 1st-سنة (NaN% في كل فترة)

  • 40% يستحق في 2nd-سنة (40.00% سنوياً)

  • 0% يستحق في 3rd-سنة (NaN% في كل فترة)

  • 40% يستحق في 4th-سنة (40.00% سنوياً)

  • 20% يستحق في 5th-سنة (20.00% سنوياً)



الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة محلل بيانات في Alarm.com in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $88,920. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Alarm.com لوظيفة محلل بيانات in United States هو $62,320.

موارد أخرى

