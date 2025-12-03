دليل الشركات
Alan
Alan مدير هندسة البرمجيات الرواتب

يتراوح متوسط إجمالي تعويض مدير هندسة البرمجيات in Spain في Alan من €149K إلى €217K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Alan. آخر تحديث: 12/3/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$197K - $224K
Spain
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$172K$197K$224K$250K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

في Alan، منح الأسهم/حقوق الملكية تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)

7 years post-termination exercise window.



الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مدير هندسة البرمجيات في Alan in Spain تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره €216,638. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Alan لوظيفة مدير هندسة البرمجيات in Spain هو €148,709.

موارد أخرى

