Alan تسويق الرواتب

يتراوح متوسط إجمالي تعويض تسويق in France في Alan من €34.4K إلى €48.1K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Alan. آخر تحديث: 12/2/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$42.9K - $49.9K
France
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$39.6K$42.9K$49.9K$55.5K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

في Alan، منح الأسهم/حقوق الملكية تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)

7 years post-termination exercise window.



الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة تسويق في Alan in France تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره €48,108. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Alan لوظيفة تسويق in France هو €34,363.

