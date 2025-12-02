دليل الشركات
Alaan مؤسس الرواتب

يتراوح متوسط إجمالي تعويض مؤسس in United Arab Emirates في Alaan من AED 244K إلى AED 341K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Alaan. آخر تحديث: 12/2/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$72K - $87.2K
United Arab Emirates
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$66.4K$72K$87.2K$92.8K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

ما هي المستويات المهنية في Alaan?

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مؤسس في Alaan in United Arab Emirates تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره AED 340,854. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Alaan لوظيفة مؤسس in United Arab Emirates هو AED 243,887.

موارد أخرى

