Akuna Capital
Akuna Capital الرواتب

نطاق رواتب Akuna Capital يتراوح من $65,325 في التعويض الإجمالي سنوياً لـ محاسب في الطرف الأدنى إلى $425,071 لـ مهندس برمجيات في الطرف العلوي. تجمع Levels.fyi رواتب مجهولة وموثقة من موظفين حاليين وسابقين في Akuna Capital. آخر تحديث: 8/20/2025

$160K

مهندس برمجيات
Junior Software Engineer $203K
Senior Software Engineer $425K

مهندس برمجيات متكامل

مطور كمي

مهندس برمجيات زمرة خلفية

مدير هندسة البرمجيات
Median $260K
عالم البيانات
Median $225K

محاسب
$65.3K
عمليات الأعمال
$108K
محلل مالي
$127K
متخصص تكنولوجيا المعلومات
$221K
مدير المشاريع
Median $155K
مُوظِّف
$99.5K
هل مسمى وظيفتك مفقود؟

ابحث عن جميع الرواتب في صفحة التعويضات أو أضف راتبك للمساعدة في فتح الصفحة.


الأسئلة الشائعة

أعلى دور مدفوع الأجر مُبلغ عنه في Akuna Capital هو مهندس برمجيات at the Senior Software Engineer level بمتوسط تعويض إجمالي سنوي قدره $425,071. يتضمن ذلك الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويض أسهم ومكافآت محتملة.
متوسط إجمالي التعويض السنوي المُبلغ عنه في Akuna Capital هو $179,209.

